Rückblick:

Offiziell begonnen hat die Corona-Pandemie in Deutschland am 27.Januar 2020. Seit diesem Tag überschlugen sich die Medien. In Bayern wurde der erste Fall bekannt. Ein 33-jähriger Mitarbeiter einer Autozuliefererfirma hatte sich bei einer chinesischen Kollegin aus Shanghai angesteckt, die mit ihm an einer Schulung des Unternehmens aus Bayern teilgenommen hatte.

Womit niemand rechnete:

Rasant verbreitete sich das hochansteckende Virus im ganzen Land. Seitdem waren anhand der positiven Virus-Nachweise drei Infektionswellen zu beachten. Bis heute gelten über vier Millionen Menschen in Deutschland als infiziert.

Aktuell: 145.300 laut RKI.

Die Zahl der Todesfälle beträgt 92.604.

Insgesamt wurden 51,6 Millionen Menschen vollständig geimpft.

(Stand:9.September).

Wenig Menschen unterwegs.

Bisher:

Die Bundesregierung sah von einem erneuten Lockdown ab. Stattdessen wird der Alltag für Ungeimpfte schwieriger. Weltweit steigt die Zahl der Infizierten - aber langsamer. In Deutschland werden zwar noch immer Ansteckungs-und Todesfälle gemeldet - aber irgendwie ist sie da - die Rückkehr zur Normalität .

Mit Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln das versteht sich.

Endlich wieder los.

Was haben wir nicht alles durchlebt:

Ganz Deutschland stand scheinbar still. Zuhause bleiben war angesagt, unsere Lieben durften wir nicht treffen.

Keine Kontakte.

Der Tod vieler Menschen hat uns erschreckt .

Bochum trauert um die Opfer der Pandemie.

Es gab Hamsterkäufe wie im Krieg .Das Toilettenpapier war rationalisiert - wir nähten Masken und der Urlaub wurde gestrichen.

Hamsterkäufe waren Tagesordnung.

Da war die Sache mit dem Toilettenpapier.

Der Kirchgang war nicht möglich, Altenheime und Kranke in der Klinik durften wir nicht besuchen.

Kein Gottesdienst.

Beisetzungen unserer Lieben fielen karg aus. Der Schulunterricht die Kindergärten nichts ging mehr.

Wissenschaft:

Wir bangten und hofften auf einen Impfstoff der uns schützen sollte und die Wissenschaft lieferte schnell.

Endlich ein Impfangebot.

Wir erlebten das Chaos der Impftermine und heulten als wir endlich den ersehnten Picks erhielten.

Noch nicht vorbei:

Unsere Pandemie hält an und die vierte Welle wird hoffentlich sanft mit uns umgehen.

Mein Mann und ich schauen positiv in die Zukunft und Schritt für Schritt kehren wir in den Alltag zurück.

Nur "Vergessen" werden wir die Zeit (der Pandemie) die hinter uns liegt gewiss nie mehr.