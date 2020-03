Ein richtig grauer Tag ,dieser 28.1.2020 , der mich schon beim Aufstehen noch

müder machte.

Die halbe Nacht durchwacht, weil mir so viele Dinge durch den Kopf wollten,

schlaftrunken lief ich zum Fenster.

Leichter Nebel versperrte die Sicht zum nahegelegenen Exenterhaus.

Der feine Regen malte Pünktchen auf die angelaufenen Scheiben,

,,Mistwetter".

Ich fühlte mich nicht gut - schnell etwas Milch auf den Herd,

das hätte ich lieber sein lassen.

Oh weh, zischend raste die weiße Lawine über den Rand des Topfes.

Die Medien informieren soeben über den ersten Corona Fall in Deutschland.

Was gestern noch weit entfernt schien war nun bedrohlich nahe.

Glaubte ich Anfangs noch an eine Eintagsfliege in unserem Land

wurde ich nach und nach eines besseren belehrt.

Vor einigen Tagen:

Nachdem Gesundheitsminister Jens Spahn die Pneumokoken Impfung

empfahl machte ich mich auf zu meinem Arzt.

Impfstoff noch da:

Schnell einen Beitrag über die vorhersehbare Entwicklung - das es

bald keinen

Impfstoff mehr gäbe - in den Lokalkompass.

Die Resonanz der Leser ist und war unglaublich.

Seit Februar höre und erlebe ich :

von negativen,wirtschaftlichen Auswirkungen ,Absagen von Messen ,

ausfallenden Reisen, Aufrechterhaltung von Lieferketten ,Hamsterkäufe,

Schulschließungen, Einbruch der Börsen.

In der Familie ist man vom Krankenhausdienst beurlaubt .

Erkältung oder?

Fernunterricht für den Kleenen.

Das öffentliche Leben ist nicht mehr das was es war.

Freunde mögen nicht mehr ins pulsierende Leben - denn noch gibt es das.

Im Bermuda3eck serviert man mir meinen Kaffee beunruhigend anders.

Bestellung wie üblich- dann kommt die Bedienung mit Mundschutz

und Einweghandschuhe.

Dann gibt es noch die anderen - wird schon gut gehen Menschen.

Bussi hier Bussi da - Corona kriegen das nicht nur die Alten?

Nein, ich mache nicht auf Panik ich bin nur um einiges nachdenklicher.

Wenn ich der Wissenschaft glauben darf - kommt die Böse Überraschung

mitten im Sommer.

Nicht Vergessen:

Bitte bleibt Gesund.