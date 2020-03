Bevor die beste Neuigkeit noch mehr versandet ..

Mit dem Ziel, Bochum zu einer der lebenswertesten und fortschrittlichsten Stadt zu machen, sind die STADTGESTALTER bereit für die Kommunalwahlen 2020.



Als Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters wurde Dr. Volker Steude von den Stadtgestaltern aufgestellt.

Also mich überrascht das nicht, ich wünsche mir das schon sehr lange. Volker scheint mir der fähigste Mann im Amt - und - wenn nicht er, wer dann?

Was ihn aber ganz besonders auszeichnet, außer Bürgernähe, die man gut und gerne als kumpelhaft bezeichnen kann, ist seine Geradlinigkeit. Eines seiner Stärken, wie beispielsweise konsequentes Handeln, wird sich in seiner Politik widerspiegeln. Genau das, was eine Stadt wie Bochum dringend braucht, eine denkrichtig konsequente Politik in Sachen Verkehrswende und Klimaschutz.

An dieser Stelle möchte ich die über hundert Ideen nicht unerwähnt lassen, welche die STADTGESTALTER in den letzten sechs Jahren entwickelt haben. Zu der glorreichsten Idee zählt immer noch die Haltestellen-Schaukel. Ein Beleg dafür, Volker kann sowohl originell als auch skurril – und das Beste, er kann auch mal von einer Idee, und sei so sie noch zündend, ablassen.

Machbarkeitsorientiert hält er dagegen an der Seilbahn-Planung fest. Eine Erhöhung der Anziehungskraft der Innenstadt steht damit fest. Da Seilbahnen schweben und nicht verkehrsabhängig sind, weiß Volker, dass diese nicht nur umweltfreundlich sind sondern auch relativ schnell aufgebaut. Im Unterhalt deutlich günstiger als Straßen- und U-Bahnen, sind Seilbahnen absolut barrierefrei und vieles mehr. Sämtliche Vorteile hier aufzuzählen, das entzieht sich leider meiner Kenntnis.

Dr. Volker Steude, welcher einen Doktortitel trägt, um den er sich verdient gemacht hat, ist blitzgescheit. Auf alles weiß er Antwort – man muss ihn nur fragen .. oder noch besser, direkt ansprechen. Volker ist zugänglich, hat für jeden ein offenes Ohr.

Und noch was – Volker ist ein absoluter Sympathieträger. Meine Sympathie hat er.