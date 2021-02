Um Abstandsregeln zu wahren ,sind längere Aufenthalte in der Düsseldorfer Altstadt und am nahen Rheinufer von jetzt auf gleich verboten. Das gilt bis zum 14.März 2021. Länger stehen bleiben oder sich hinsetzen ist nicht erlaubt .Auch auf der Wiese liegen ist nicht gestattet.

Anlass für das Verweilverbot :

Am vergangenen Wochenende hielten sich zehntausende Menschen bei sonnigen Wetter in den Gassen der Altstadt der Rheinpromenade auf. Laut Stadt wurde der Mindestabstand zum Schutz vor Covid19 immer wieder missachtet. Die neue Allgemeinverfügung gilt an den Wochenenden von Freitag 15 Uhr bis 1 Uhr nachts - sowie am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 Uhr - bis nachts um 1 Uhr.

Massenansturm bei sonnigen Wetter:

Aus Sorge vor Tagesausflüglern:

Die Stadt Düsseldorf wird nun 300 Schilder aufstellen, die das Verweilen verbieten.

Quelle: WDR1