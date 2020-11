Liebe LK Gemeinschaft,

wir Leben in einer Zeit in der uns eine Pandemie stark beeinflusst. Viele vermissen Kontakte zu Familienangehörigen und Freunden, unser Freizeitmöglichkeiten sind eingeschränkt und Ängste und Einsamkeit können unsere Zeit begleiten

Ich würde mich riesig freuen , wenn es uns gemeinsam gelingt in die Adventssonntagabend-

Stunden in Bochum, viel kleine Hoffnungslichter zu bringen. Bochum könnte :) in einem Lichtersternchenzauber für kurze Zeit eingehüllt werden. :)

Mein Ideenvorschlag:

Jeder einzelne, zündet auf Balkon, Garten, Terrasse, geöffnet Fenster usw. Wunderkerzen an.

Adventssonntage

19:00 - 19:10 Stunden



Vielleicht konnte ich Euch begeistern.

Liebe Gruesse

Anita