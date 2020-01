Mal eben durch die City.

Am S├╝dring gr├╝ne Welle f├╝r Fu├čg├Ąnger.

Nun ├╝ber den Zebrastreifen,ein Auto raste mit einer irren Geschwindigkeit

auf uns zu.

Haarscharf gebremst ...

Eine halben Meter vor mir kommt das Fahrzeug zum Stillstand.

Um was?

Die Dame gibt noch einmal kr├Ąftig Gas - um nun weiter zu fahren.

(Fliegen ?)

Na,manchmal rettet man sich durch einen Seitensprung.

Mit einem Satz zur Seite.

Herzrasen...

Etwas ├╝bel ist mir.

Die Beine zittern vor sich hin - aber alles ist gut.

Schade, das Kennzeichen vom goldmetalic PKW haben ich nicht gesehen.

Viel zu aufgeregt.

Zu Viert stehen wir sichtlich verst├Ârt am Stra├čenrand.

Mein erster Gedanke : 

Das war's - das w├Ąre es┬ágewesen.

Ich l├Ąchelte schon wieder und denke...

Galgenhumor:

So ein Seitensprung kann tats├Ąchlich Leben retten.