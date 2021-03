NRW Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat verraten ,wer in Nordrhein -Westfalen zuerst ab April in den Hausarztpraxen geimpft wird. ,,Die Hausärzte wissen, wer von ihren Patienten chronisch krank ist und sie sollen sie impfen". Impfeinladungen an die Ü 70-Jährigen werden im April verschickt. Außerdem werde die Maskenpflicht in Seniorenheimen aufgehoben und gemeinschaftliche Aktivitäten wären wieder möglich.

Quelle:

Radio Bochum