Teil 1

Neugierig geworden? … In einer Zeit, die seit über einem Jahr durch ein einziges Thema bestimmt wird. In einer Zeit, die geprägt ist von Themen, die schnell langweilig und nervig werden. Es soll schon Mitbürger geben, die nicht nur bei Werbung den Fernsehkanal wegzappen, sondern auch bei Nachrichten: „Ich kann das Wort ‚Inzidenz‘ nicht mehr hören“ sagte mir kürzlich eine Freundin aus Hagen. Und dann die Beschränkungen! Nix darf man mehr! Ist das überhaupt noch verfassungskonform???

Und in einer solchen Zeit soll es noch „lokale alltägliche Abenteuer“ geben? Die Möglichkeit, den ermüdeten Geist frischen Wind spüren zu lassen?! … Ja!!! … Ich habe sie gefunden und gebe gern mein Erfolgsrezept öffentlich bekannt.

Die erste Voraussetzung dazu ist möglicherweise nicht für jeden ohne Weiteres erfüllbar. Für mich schon; denn ich habe einen guten Freund, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Und unser Abenteuer ist mit den Begriffen ÖPNV und Barrierefreiheit recht gut beschrieben.

Mein Freund F. (Name ist der Redaktion bekannt) bat mich, ihn am vergangenen Montag, 22.02. zum Augenarzt zu begleiten. F. wohnt in Bochum-Wattenscheid, sein Augenarzt in Bochum schräg gegenüber dem Rathaus. Nun haben Augenärzte die „unangenehme“ Eigenschaft, bestimmte Patienten vorübergehend durch spezielle Tropfen, die eine Untersuchung der Augen erst möglich, für einige Zeit fast völlig erblinden zu lassen.

Da wird mir jeder sofort zugestehen: „Fast blind und im Rollstuhl – das ist wirklich eine abenteuerliche Kombination“. Und dann noch „ÖPNV und Barrierefreiheit“ … bin gespannt auf den Ausgang des Abenteuers!

1. Etappe: mit der BOGESTRA Linie 310 von Bochum-Wattenscheid Brucknerstraße zum Rathaus Bochum. Die Bahn kommt und ich sehe als Begleitperson an einer Tür das Rollstuhl-Symbol. „Bingo“ denke ich… „da geht’s weiter“ … aber --- Abenteuer Nr. 1: „Wie kommen wir in den Wagen?“ In meiner Naivität habe ich angenommen, das Feld mit dem gelben Streifen, das hinter der Tür folgt, könne auf das Niveau des Bahnsteiges angepasst werden. Als ich F. danach frage, sagt er lapidar: „Vergiss es einfach … das hat noch nie funktioniert … ein Paradebeispiel deutscher ‚Ingenieurskunst‘“ (als Rolli-fahrender ÖPNV-Nutzer neigt man bisweilen zu Sarkasmus).

Bei der Haltestelle Rathaus das gleiche Spiel und F. erklär mir: „Mit dem Fahrstuhl dort geht’s ans Tageslicht – Nachteil hier: Wenn der Fahrstuhl mal streikt, ist für mich hier Sackgasse und ein zweiter Fahrstuhl ist wohl nicht finanzierbar.“

2. Etappe: ebenerdig zum Haus Bongardstraße 2 und dort zur augenärztlichen Gemeinschaftspraxis. Hinter der Haustür verbirgt sich das nächste „Abenteuer“ in Form einer Rampe, die ziemlich steil ist und aus poliertem Granit gefertigt wurde. Mein erster Gedanke: ‘Wer ist dafür wohl verantwortlich? … der Bauherr? Der Architekt? Der genehmigende Beamte im Bauamt? (meine Mutter pflegte bei solch einer Problemlage immer zu sagen: ‘Alle drei in einen Sack und dann mit dem Knüppel drauf --- dann triffst du immer den Richtigen.‘) Nach einer nervigen Wartezeit – der Termin beim Augenarzt rückt trotz reichlich kalkuliertem Zeitpuffer näher – haben wir dann das Glück, dass ein freundlicher und sehr kräftiger Passant zur Hilfe eilt und mit vereinten Kräften drücken wir F. und den Rolli die Rampe hoch – ein echter Kraftakt, eine Rutschpartie

und ein ‚echtes Abenteuer‘.

hochgeladen von Manfred Elwing

hochgeladen von Manfred Elwing

3. Die derzeitigen gesundheitspolitischen Sicherheitsbestimmungen verbieten es mir, F. mit in die Praxis zu begleiten, nachdem wir das Abenteuer „sau-enger Fahrstuhl“ mit Bravur gemeistert haben.

4. Während der Behandlungs- und Untersuchungszeit genehmige ich mir einen Exkurs in den „lokalen Lebensmitteleinzelhandel“ im Erdgeschoss desselben Gebäudes und ein Beispiel dafür, dass jedes Abenteuer auch positive Phasen hat, wenn auch nicht für die Hauptperson in der Augenarztpraxis. Ich gehe also in das Lebensmittelgeschäft und genieße ein Einkaufserlebnis, das mir durch die bekannten Diskounter und diverse Lebensmittel-Handelsketten recht fremd geworden und vielleicht noch auf dem Wochenmarkt anzutreffen ist. Als erstes fällt mir die Tiefe des Sortiments auf - und als zu den Gewürzen komme bin ich als Hobbykoch im 7. Genusshimmel. Ich finde Produkte, die ich bisher nur aufwändig per Internet kaufen konnte und wo alle bekannten Einzelhändler oft nur mit den Schultern zucken konnten und als ich dann die Preise auf den kleinen gelben Preisschildern auf den sehr praktischen sechseckigen Schraubgläsern sehe wird bei mir aus Freude Begeisterung!!!

Da ich meinen Freund F. in seinem Rolli nicht vergessen habe, kaufe ich schnell einige der wichtigsten Gewürze und Gemüsesorten, die ich für die nächsten geplanten Mahlzeiten benötige.

5. Durch die Einkaufstaschen wird jedoch die Bedienung des Smartphones erschwert als F. sich schließlich meldet um anzuzeigen, dass sein Arztbesuch beendet ist.

6. Fortsetzung folgt😉