Gemeinsamer Gottesdienst in der St. Vinzentius-Kirche

Nach einer sehr langen Durststrecke freuen wir uns, dass wir die Türen der St. Vinzentius-Kirche nun wieder für gemeinsame Gottesdienste öffnen können.

Erstmals wird dieses am Sonntag, den 06. Juni 2021, um 10:00 Uhr der Fall sein.

Für die Gottesdienste gibt es ein Hygiene- und Schutzkonzept.

Konkret bedeutet das:

Gottesdienst:

- Der notwendige Sicherheitsabstand zwischen den Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern muss gewährleistet sein. Zwischen den Stühlen besteht ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher ist dadurch auf 35 begrenzt.

- Am Eingang stehen Handdesinfektionsmittel für alle Gottesdienstbesucherinnen und -besucher bereit.

- Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, werden die Gottesdienstteilnehmer in eine Namensliste eingetragen. Wenn Sie wissen, dass Sie einem Gottesdienst besuchen möchten, helfen Sie diesen organisatorischen Teil zeitlich abzukürzen, indem Sie Ihre Daten (Vor- und Zunahme, Straße und Wohnort, telefonische Erreichbarkeit) schon zuhause auf einem kleinen Zettel vorbereiten, den Sie dann einfach in ein bereitgestelltes Körbchen legen.

- Das Tragen einer medizinischen Maske auch am Sitzplatz (OP-Maske, Masken des Standards FFP2 bzw. KN95/N95) ist verpflichtend.

Gemeinsames Singen

- Auf das gemeinsame Singen muss wegen des erhöhten Infektionsrisikos verzichtet werden.

Abendmahl

- Das Abendmahl entfällt bis auf weiteres.

Taufen

- Taufen sollen, sofern sie nicht verschoben werden, während der nächsten Zeit grundsätzlich außerhalb des Gottesdienstes stattfinden.

Darüber hinaus gilt:

- Ein- und Ausgang zur Kirche sind besonders gekennzeichnet, sodass sich dabei niemand in dem beengten Vorraum zu nahe kommen kann.

- Alle Kontaktflächen werden vor und nach dem Gottesdienst durch uns desinfiziert

- Auch auf das Kirchen-Café im Anschluss an den Gottesdienst müssen wir erst noch verzichten

- Es kann durchaus sein, dass wir schweren Herzens Menschen wieder nach Hause schicken müssen, wenn die zulässige Höchstzahl an Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern erreicht ist.

Natürlich sind das viele Regeln, die es zu beachten gibt. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir trotzdem fröhlich und hoffnungsvoll Gottes Gegenwart erleben können.