Liebe Kinder!

In nur 5 Tagen um die ganze Welt? Geht das? Na klar!

Auch wenn wir nur 5 Tage Zeit haben und in Harpen bleiben, so fliegen wir in unseren Gedanken mit Krax in ferne Länder.

Und das Beste: Auch dort gibt es Kinder!

Wir freuen uns auf 5 Tage volles Programm mit Geschichten, Musik, kreativen Angeboten, Workshops, Freunden und ganz viel Spaß.

Für jede und jeden ist etwas dabei und natürlich freuen wir uns auf euch!

Liebe Eltern!

In diesem Jahr gibt es die KiFeTa in den Herbstferien.

Das ist auch schon (fast) der einzige Unterschied zu den Jahren davor.

Sie können die vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung zusammen mit dem zu entrichtenden Betrag bis zum 5. Oktober 2021 im Gemeindebüro Vinzentiusweg 13, 44805 Bochum abgeben (dienstags und freitags, 10-12 Uhr oder donnerstags, 13-17 Uhr)

Bitte beachten Sie, dass wir nur Anmeldungen von Kindern im Alter zwischen 6 und 13 Jahren berücksichtigen können und dass die Anmeldung nur bei gleichzeitiger Einzahlung des Betrages angenommen werden kann.

Außerdem machen wir Sie darauf aufmerksam, dass wir in diesem Jahr aufgrund der Bestimmungen nur max. 60 Kinder aufnehmen können und leider auch auf Ihre Mitarbeit verzichten müssen.

Weitere Informationen bei:

Mona Erdmann: m.erdmann@vinzentiuskirche.de

Michael Dettmann: m.dettmann@vinzentiuskirche.de

Die Anmeldung runterladen: Hier klicken