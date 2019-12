Wenn Helene Fischer kommt stürzt sich jeder aufs TV Gerät ?

Scheinbar ...

Helene bestieg am ersten Feiertag erneut den Quothenthron.

Fast 6 Millionen Menschen wollten ihre Show sehen.

Doch mancher wird es empfunden haben wie ich ...

2018 wurde nicht getoppt.

Irre ich mich ...

oder schwamm Helene 2019 in ruhigeren Gewässern ?

0der war meine Erwartungshaltung einfach zu hoch ?

Die nächsten Jahre allerdings sind für Fischer gesichert .

Einen neuen Vertrag hat sie bereits die Weihnachts - Queen.

Nicht das ich das bedauere - "Helene" leistet großartige Arbeit.

Aber sie kann sich selbst nicht mehr toppen oder?

Für mich gilt folgendes:

Gut, das ich die Sendung aufgezeichnet habe ...

denn der erste Weihnachtstag hat eine Höchst - Quote

in unseren Daheim.

...

Unser Programm ist die Weihnacht.