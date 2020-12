Liebe Ärzte und Pfleger, die Welt hat sehen können, wie viel Gutes Sie in einer Situation großer Prüfung getan haben. Auch in der Erschöpfung haben Sie sich mit Professionalität und Opferbereitschaft weiter eingesetzt. Wie viele medizinische und paramedizinische Mitarbeiter, Pfleger und Krankenschwestern, konnten nicht nach Hause gehen und schliefen dort wo sie konnten.

Mehr denn je haben wir lebhafte Dankbarkeit für die Ärzte, Krankenschwestern und -pfleger sowie das gesamte Gesundheitspersonal empfunden, die in einem mühevollen Dienst an vorderster Front standen. Sie waren sichtbare Zeichen einer Menschlichkeit, die das Herz erwärmt. Viele von ihnen haben sich angesteckt und in Ausübung ihres Berufes gestorben.

Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht in seinem täglichen Lagebericht zur Corona-Krise. Demnach wurden bisher 29.517 Infektionen und 29 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona bei medizinischem Personal beobachtet. 20.644 Infektionen und 56 Todesfälle (Stand 02.12.) wurden bei Menschen erfasst, die in Pflegeeinrichtungen, aber auch zum Beispiel in Obdachlosenunterkünften oder sonstigen Massenunterkünften tätig waren.

Wir gedenken ihrer im Gebet und mit großer Dankbarkeit.