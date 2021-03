Frühling liegt in der Luft .

Endlich wieder Frühling - so denken die meisten - sobald es ringsum zu grünen und blühen beginnt.

Die Natur erwacht zu neuem Leben und wir Menschen lassen uns von den ersten Sonnenstrahlen wärmen.

Leicht und frisch - so stellen wir uns den Duft des Frühlings vor.

Laue Luft .

Aber eigentlich ist es eher der Geruch von modrigem Laub und frischer Erde .

Eine Nase Frühling :

Länger werdende Tage, zweistellige Temperaturen darauf freue ich mich.

Erste zarte Blütendüfte kommen wenn sich erste Blüten öffnen.

Endlich werden die kalten Tage seltener, auf den Wiesen sprießen die ersten Blumen. Die Vögel zwitschern und das ist ein klares Zeichen der Frühling ist da. Es gibt viele Gründe, den Frühling zu lieben.

Frühling.

Foto -Pixabay

Ich freue mich die Natur im Frühling zu durchforsten.