Comedian Felix Lobrecht spasst über Silvesterbrand in Krefeld.

Die Tiere hätten sich Silvester sicher anders vorgestellt.

Wegen des Fells würden Affen gut brennen-

,,lass da mal einen Funken heraufkommen und wusch".

Erbärmlich oder?

Es geht noch weiter.

,,In Australien sind auch viele Tiere verbrannt,eine Milliarde,

aber ich kann euch beruhigen ,das waren nicht alles schöne Tiere."

Dieser Auftritt in Gelsenkirchen ist einfach nur ein Skandal.

Ein Mitschnitt des skandalösen Auftrittes in der Emscher-Lippe - Halle

ist unter ,,30 Affen "

auf den YouTube -Kanal ,,Stand UP 44" zu sehen- berichtet die WAZ heute.

Für mich eine Grenzüberschreitung und das allerletzte.

Soll das schwarzer Humor oder Satiere sein?

Ich sag nur ....

Pfui.