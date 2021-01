Tafelgerät aus Silber war schon in griechischer und römischer Zeit in Gebrauch, wie Funde in der Vergangenheit belegen. Es diente in der Aristokratie zur Repräsentation und bei meiner Großmutter war ihre Kaffeekanne nur für besondere Anlässe vorgesehen. Heute steht diese Kaffeekanne in einem unserer Regale um mich an eine Zeremonie zu erinnern die ich liebte - die weihnachtliche Kaffeetafel. Wir Kinder erhielten stets zum Gebäck heiße Schokolade und die Erwachsenen frisch gemahlenen und aufgebrühten Kaffee.

Klar:

Aus Großmutters Silberkanne deren Innenleben aus Porzellan bestand.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Passend dazu gab es Milchkännchen und eine Zuckerdose .Das Silberbesteck wurde auch an Festtagen eingesetzt - mühsam wurde alles was Silber war geputzt bis es strahlend glänzte. Vom Sahnelöffel bis zum Tortenheber bis hin zu Omas Kaffeekanne blitzte es nun auf der weißen gestärkten Damastdecke an Weihnachten . Großmutter Anna legte an besonderen Tagen auf gehobene Tischkultur viel wert. Ihre Kanne die ich heute noch hege und pflege erinnert mich an diese längst vergangenen Zeiten . Großmutters Essbesteck ist vor langer Zeit bei einem Händler gelandet - es war niemals im Gebrauch und mir war es einfach zu aufwendig es zum erforderlichen Glanz zu verhelfen.

Die Silberkanne bekam nach Omas Tod zunächst zu meiner Mutter und vor 50 Jahren übergab sie mir dieses Stück Vergangenheit um es zu hüten. Heute wurde dieses Stück der Erinnerungen frisch geputzt um es euch im strahlenden Glanz zu präsentieren.

Ich spiegele mich....

Und hier ist sie nun.