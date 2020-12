Der frühe Morgen :

Wacker auf die Leiter der Griff ins Leere und schon ging es ins Abwärts. Hart schlägt der Hinterkopf auf die Fliesen. Wie benommen schaue ich mich um. Irgendwie stehe ich gerade neben mir und bekomme noch mit das ich ganz schön blute. Der Rettungsdienst kommt flott und bringt mich in die nächste Unfallambulanz. Die Halskrause arg eng bringt mich jetzt schon um. Nach einer CT und zahlreichen Untersuchungen steht fest diese Frau hat einen dicken Kopf. Einige Blessuren am Hinterkopf und etliche Beulen verbunden mit tierischen Kopfschmerzen damit kann ich leben.

Dann versucht eine Ärztin mir zu erklären das innerhalb von 48 Stunden immer noch Hirnblutungen auftreten können.

Wir nehmen sie dann auf .

Bei dem Gedanken das in diesem Krankenhaus mehrere Etagen mit Covid-19 belegt sind - fasse ich den Entschluss - gegen den Rat der Ärztin zu handeln. Ich unterschreibe das ich auf eigene Verantwortung das Weite suche. Aber wiederkommen wenn sich der Zustand verschlechtert wird mir noch gesagt. Egal um wieviel Uhr - auch Nachts.

Mach ich.

Alle total lieb hier und sehr bemüht - aber ich habe Bedenken das Covid-19 sich in mein Zimmer schleicht.

Er kommt auf leisen Sohlen und ist nicht berechenbar.

Alle Welt spricht vom Zuhause bleiben dann mach ich dass eben .

Morgen ist die Welt sicher wieder in Ordnung.

LG in die Runde.

Schutzengel gehabt.