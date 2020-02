Eine Demonstration gegen Rassismus und Terror in Bochum.

500 Menschen gingen am Donnerstag durch die Innenstadt von Bochum.

500 Menschen die spontan gegen Rassismus und Rechten Terror

demonstrieren.

18:00 Uhr war es - als die Teilnehmer auf dem Kurt-Schumacherplatz

gegenüber des Hauptbahnhofs starteten - und zeigten wir trauern mit euch -

wir wollen nicht das Hanau sich wiederholt.

Die Morde in Hanau zeigen erneut das Ausmaß des Terrors - zeigen

Gewaltbereite Menschen,Einzeltäter wie der mutmaßliche Todesschütze

Tobias R. sind unterwegs.

Ich verurteile diese Tat und mit mir sicher die große Mehrheit der Menschen.

Wir wollen keinen Rassismus,Hass und keine Gewalt.

Ich trauere mit den Familien und Freunden der Opfer.

Das Entsetzen über die Bluttat in Hanau ist groß.

Sorgenvoll schaue ich in die Zukunft - überlegend - fragend ...

Warum gibt es soviel Wahnsinnige und Rechtsradikale überall ?

Haben wir denn immer noch nicht gelernt?