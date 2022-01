ZWILLING:

21.5.-21.6.

Keine Frage, das du 2022 auf dem Siegertreppchen stehst: Von Mai bis Ende Oktober bist du nicht mehr einzuholen. Dein soziales Netz wächst ,und du hast dank Jupiter vor allem eins-das Glück gepachtet. In den restlichen sechs Monaten schenken dir die Sterne Inspirationen für eine Reise nach innen. Eine Reise zu deinem wahren selbst!

Liebe:

Geh unter Leute sei immer präsent .Von Januar bis Ende April und wieder im November und Dezember gefällt dir eine andere Spielart des Lebens, die dich 2022 unendlich glücklich macht: auf dem Sofa abhängen, Bücher lesen, Filme schauen. Jetzt genießt du die einfachen Freuden des Lebens.

Job:

Ab Mai, wenn Jupiter im Feuerzeichen Widder steht ,solltest du fit sein für deinen Job. Stelle dich allen Herausforderungen. Konzentriere dich auf ihre innere Mitte, und du wirst alles hinbekommen, was dir am Herzen liegt. Die Welt braucht Menschen wie dich ,die ihr soziales Gewissen niemals vergessen.

Quelle:

Movie tv