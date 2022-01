Ein Mann geht in die Zoohandlung und sagt: Hallo ,ich brauche bitte einen sprechenden Papagei.

,,Sagt die Verkäuferin:

,,Oh, da haben wir ein wundervolles Exemplar für sie !"

Die Verkäuferin:

Schnell eilt sie durch den Verkaufsraum und holt einen Papagei.

Fachmännisch werden nun die besonderen Eigenschaften des Flattermanns erklärt.

,,Wenn man ihn am rechten Bein zieht, spricht er Französisch, und wenn man am linken zieht, spricht er Spanisch."

Der Papagei nickt zustimmend...

Fragt der Kunde :

,,Was aber passiert, wenn ich an beiden Beinen ziehe?"

Ein riesiges Gezeter geht durch den Verkaufsraum alle Sprachen wirbeln nun durch die Zoohandlung. Plötzlich antwortet der Papagei in fließenden Deutsch:

,,Dann falle ich auf den Allerwertesten, du Idiot!"