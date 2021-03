Hunderte feiern - Polizei räumt Frankfurter Park.

Zahlreiche Menschen versammelten sich am Wochenende im Frankfurter Hafen Park. Während unsereins sich an die 1 Personenreglung hält (Samstag) machen andere Trallala, Musik und kippen ordentlich Alkohol - klar ohne Maske und Abstand. Die Polizei räumt schließlich das Gelände. Über das Feier-Hotspot in der Corona - Krise soll nun beraten werden.50 Menschen treffen sich zu einem sogenannten Flashmob. Tänzchen inclusive. Am Abend erhöhte sich die Besucherzahl rapide.

Eine tätliche Auseinandersetzung gab es inclusive. Nicht viel passiert ,zwei Anzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung.

Ich sag es mal so ...

über den Rest soll ja noch beraten werden.

oh, nee...