Wer hat das noch nicht von sich behauptet? Aber wie steht es mit dem Willen?

Man sagt ja, dass Abnehmen im Kopf beginnt – im Kropf natürlich auch, klar doch. Je weniger Nahrung den Schlund hinunterrinnt, je weniger Kalorien man aufnimmt.

Da mir im Moment die Abnehmtipps und -tricks der Industrie, die aufdringlich Werbung betreibt wie noch nie, so was von auf den Zeiger gehen, dachte ich, ich spreche dieses gewichtige Thema einmal an.

Was hält eigentlich der Leser vielmehr der Abnehmwillige von den Versprechungen der Industrie?

Glaubt er das, was die erfindungsreiche Abnehmmittel-Industrie verspricht .. oder eher nicht? Ich gebe hier ganz frank und frei zu, dass ich mich auch schon mal hab „überzeugen“ lassen. Aber nur von der Werbung. Das Mittel, welches ich als Shake zu mir genommen habe, hat mich weniger überzeugt. Geschmacklich nicht und auch so nicht.

Was die Industrie nicht alles auf den Markt wirft. Fatburner, Appetitzügler und keine Ahnung wie sie alle betitelt werden .. eigentlich kann man diese hoch gepriesenen Mittel doch gleich in die Tonne werfen, oder? Oder hat schon jemand abgenommen ohne seine Essgewohnheiten umzustellen und Ausdauersport zu treiben, nur mit Unterstützung dieser „Wunder-Mittel“?



Wer Gewicht reduzieren will, muss weniger Kalorien zu sich nehmen, weniger aufnehmen, als man verbrennt. Das ist nun mal die traurige Wahrheit.

Eine Diät zu machen ist nicht klug. Der Körper fährt seinen Stoffwechsel runter, läuft sozusagen auf Sparflamme. Und genau das führt dazu, dass weniger Kalorien verbrannt werden. Irgendwann gerät der niedrige Stoffwechsel sogar ins Stocken. Und das Fatale daran .. der runtergefahrene Stoffwechsel hält noch lange an. Sobald wieder „normal“ gegessen wird, kommt es zum JoJo-Effekt und man wiegt sogar noch mehr als vorher. Aber – das wissen wir ja.

Und trotzdem fällt das Abnehmen schwer.

Warum ist das eigentlich so? Da ich mir selber keine „Zuckerfallen“ lege,

und nur sonntags ein Stück Torte genieße, wundere ich mich doch sehr über das konstante Gewicht, welches ich auf die Waage bringe. Seit Jahr und Tag rührt sich der Zeiger nicht (nach links). Und die Digitalanzeige der Zweitwaage (wir stehen dort nicht zu zweit drauf) zeigt auch immer nur das selbe an.

Es ist wirklich zum Verzweifeln. Aber soll ich den Kopf wirklich hängen lassen und mir alles verkneifen, was m i c h glücklich macht?