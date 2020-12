Polizei beendet Party mit 25 Gästen:

In Duisburg-Hochfeld wurde eine Geburtstagsparty gestoppt.

Als die Einsatzkräfte die Feier beendeten ,regierte der Hauptakteur der Feier aggressiv.

Unvernunft im Sauerland:

Von schneehungrigen Besuchern wird das Sauerland gestürmt. Zwar gibt es im Lockdown keinen offiziellen Betrieb aber das macht scheinbar erst den "Kick". Der Andrang von Tagesausflüglern ist enorm und es habe seit 20 Jahren so einen Andrang nicht mehr gegeben - laut Medien.

Ski und Rodel :

Dicht an Dicht stehen die Menschen und da fehlt mir das nötige Verständnis nun wirklich.

Parkkapazitäten erschöpft ,die Straßen verstopft .Und da Hütten und Toiletten geschlossen sind dürft ihr einmal raten wo Mensch seine Notdurft verrichtet.

Kilometerlange Staus keine Parkplätze ,Unfälle ohne Ende. Weil es ja dorthin geht wo auch sonst richtig was los ist.

Ruhige Eckchen und Fleckchen sind eher unerwünscht.

Auch hier ist alles Corona:

In Frankfurt nimmt man eine halbe Million Euro Bußgeld ein.

519.655 Euro waren es allein bis zum Fest.

In Offenbach im gleichen Zeitraum 391.328 trotz deutlich geringer Einwohnerzahl.

In Ludwigshafen ist das höchste Bußgeld mit 10.000 Euro gegen ein Fitnessstudio verhängt worden, das wiederholt seine Pforten geöffnet hatte.

Lokalitäten:

Betriebsfeiern hinter geschlossenen Räumen bringen zusätzliche Einnahmen.

Ich bin entsetzt darüber, wie wenig Verständnis einige Leute für die aktuelle Situation haben. Mancherorts gibt es kein Intensivbett mehr - nicht genug Platz in den Leichenhallen.

Kühlhäuser für die vielen Verstorbenen fehlen .

Stau:

Selbst Verbrennungsöfen arbeiten mit Verzögerungen.

Bei allem Verständnis wieder einmal heraus zu müssen - die Freiheit zu erleben -

hier hört es auf.