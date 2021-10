Nun wir kennen alle die Katholische und Evangelische Kirche und viele mehr.

Nun gibt es da auch Freikirchen oder zumindest Leute die sich so nennen, da gibt es die Keltisch Katholische Kirche, die Freikatholische Kirche die Apostolisch Katholische Kirche Europa und viele viele mehr. Untereinander, sind diese Kirchen alles andere als "Brüder im Herrn", jeder will heiliger und besser sein wie der andere.

So kommt es nun auch das ein Kampfsportmeister aus Bochum sich aufmachte um Priester dieser Kirche zu werden. Er selbst hat eine Unterrichtung und Training von der Baptistischen Brüdergemeinde absolviert, er selbst nennt es Studium was er mit einem Bachler abgeschlossen haben will, genau weis man das nicht so recht. Nun hat er aber einen Weg gefunden, wie er ganz ohne staatliches Studium "Priester" werden kann.

Priester ohne Studium ganz einfach ?

Nun der Kampfsportmeister schloss sich unlängst vor ca. einer Woche einer sogenannten Freikirche an die sich "Keltisch Katholische Kirche bzw Keltische Kirche in Deutschland und selbstständige katholische Kirche" nennt. Der sogenannte Erzbischof damals war Uwe E. (natürlich ohne Studium und ohne Beauftragung des Papstes oder irgend jemand aus einer anerkannten Kirche).

Heute nach dem Uwe E. in den "Ruhestand" gegangen ist, Leitet Pater T. die sogenannte "SKK/KKD". Hierbei handelt es sich um keine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder gar einer anerkannten Kirche, die Messen und Weihen werden im Wohnzimmer abgehalten, gewaltige Reden werden geschwungen und hochtrabende Gewänder getragen, allerdings bedient man sich dort billigster Insignien wie dieser Stab beweist!

hochgeladen von Marco Majer

Jedoch niemand von diesen Akteuren ist je ein echter Priester gewesen, vielleicht nicht einmal ein Ministrant. Pater T. wurde zum Priester in einem Gartenhäuschen in Paderborn durch einen sogenannten Erzbischof der unabhängig Katholischen Kirche geweiht. Und später durch einen Tresorverkäufer Herr Ludwig.J. und Uwe E. zum Bischof geweiht Wir sehen also, hier ist alles Falsch was nur Falsch sein kann.

Der Kampfsportmeister aus B. möchte nach dem er sich von der Brüdergemeinde und Baptisten getrennt hat, selber Priester, aber halt Katholischer sein.

Er denkt nun, er könne mit der Hilfe der Freikirche sich diesen Titel holen, denn mehr ist es ja nicht ein Titel. Er trat vor Tagen in diese Kirche ein und wird am 11.November 2021 in der abgebildeten Kirche

( wenn man Kirche sagen möchte) in dieser Freikirche zum Priester geweiht, er hat kein Wissen über sakramentale Abläufe noch sonst irgendwie ein Wissen in Richtung Katholisch. Also steiler Aufstieg, ob M.M. aus dem Muslimischen Glauben konvertierte entzieht sich unserer Kenntnis.

Er möchte gerne über diese sogenannte Kirche eine Jugendhilfe in B. betreiben und dafür benötigt er diesen Titel dringend, um mit Jugendämter zu Arbeiten und um Förderungen zu beziehen, er möchte auch gerne am Runden Tisch mit mischen nur mit so einem Vorgehen macht er sich mehr als unglaubwürdig. Auch bleibt es fraglich ob die Amtskirchen die mit am Tisch sitzen so einen falschen Titel anerkennen, gehen wir von nein aus.

Auch wird sich die Frage stellen, was sagen seine Schüler (großenteils auch Muslime und andere Glaubensrichtungen) dazu, sie Kennen ihn alle als Meister M. nun vielleicht als Hochwürden M.?

Grundsätzlich, sagt diese Kirche sie ist frei von Rom, trägt aber dessen Gewänder, jeder kann nun selbst entscheiden was er von so einer Kleinst Splittergruppe mit ca 10 Mitgliedern hält. Kirche allerdings sieht nach meinem dafürhalten anders aus. Wir werden unsere Erkenntnisse auch mit dem zuständigen Sektenbeauftragten einmal diskutieren und berichten dann erneut, sicher jedoch ist, der Kampfsportmeister wird kein echter Priester sein.