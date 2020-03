Was ich gerade in meiner Tageszeitung lese schmerzt unglaublich.

Italien ist am Ende seiner Kräfte.

Der in Parma arbeitende Arzt Gal Peleg äußerte im TV :

Das Alter ,denen man bis zum Schluss Sauerstoff gebe und helfe,

gehe bis 60.

Bei Ü Patienten werde meist keine Beatmung mehr gemacht.

Diese Menschen sterben allein .

Und Worte eines Sterbenden wie ...

sagen sie meiner Familie das ich sie liebe tun einfach weltweit weh.

Bewegende Worte.

Denken wir über diese Worte nach .

Wer kann bleibe daheim.

Bleiben wir auf Abstand.

Es könnten eure Eltern und Großeltern sein - oder du selbst.