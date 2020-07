Die Niederlande:

Keine Maskenpflicht im Handel,keine in der Gastronomie, das beschert

unseren Nachbarn reichlich Kundschaft aus Deutschland.

Zum Shoppen in die Niederlande fahren, das ist nicht nur für Menschen die

Grenznah wohnen inzwischen gang und gäbe.

Enschede, Venlo, Arnheim platzt aus allen Nähten.

Die Deutschen kommen:

Dem Holländer freut es wenn hier zu Lande die Masken nicht fallen.

Maske ab:

Der Deutsche lässt seine Kohle längst nicht mehr im eigenen Land.

Die kleinen Boutiquen in den Einkaufsstädten in den Niederlanden

machen richtig Euro.

Shoppingtouristen setzen auf Maskenfreien Einkauf.

Maske auf:

Während unser Handel teilweise ums Überleben kämpft ,läuft es in den

Niederlanden.

Tourismus allgemein:

Zwar sind die Strände relativ leer in den Hochburgen und jede zweite

Ferienunterkunft zeigt "Zimmer frei" an - aber beim Einkauf brummt es .



Eine Maskenpflicht gibt es bei unseren Nachbarn nur in den öffentlichen

Verkehrsmitteln.

Na,dann werden die jetzt noch fehlenden Touristen sicher bald auch über

die Grenze touren.

Und dann ????