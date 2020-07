Bochums öffentliche Plätze werden zur Gefahr neuer Hotspots.

Die Feierlaune ist groß, das Wetter spielt mit und schon gibt es eine

kostengünstige Abendgestaltung.

Die Hotspots am Schauspielhaus und Musikforum haben Polizei und Ordnungsamt

am Wochenende in Atem gehalten.

Freitag und Samstag hatten sich je über 300 Menschen auf den Vorplätzen aufgehalten.

Von Abstand keine Spur.

Anzeigen wurden erstattet ,und wegen Beleidigung und Widerstand, Ruhestörung und Uriniren im Freien gab es Platzverweise.

Zur Zeit wohl inn....

Große Sause auf großen Plätzen.

Plätze hat Bochum satt.

Damit soll nun Schluss sein.

Hunderte von jungen Menschen machen Lärm, und feiern bis in die späte Nacht.

Gepinkelt wird in jeder Ecke und das stinkt den Anwohnern gewaltig.

Abendliche Partys und Treffen wie am Ballermann?

Nix da....

Bochum verschärft seine Kontrollen.

(Hoffentlich)