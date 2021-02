Bochum trauert:

RIP.



Ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie gedenken wir Bochumer unserer bislang 159 Toten in unserer Stadt. Am kommenden Freitag (26.Februar ) wird den Menschen gedacht die an und mit Covid19 verstarben. Es werden Kerzen brennen - ein Licht für jeden einzelnen der zum Opfer dieser Pandemie wurde .Unsere Herzen werden bei denen sein die einen geliebten Menschen verloren haben.

Quelle:

Funke Medien