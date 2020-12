Lockdown für die Haare

Der harte Lockdown für NRW und Deutschland gilt ab Mittwoch,16 Dezember. Auch der Besuch beim Friseur ist davon betroffen.

Ich habe nicht gespannt auf den Corona-Gipfel geschaut - ich habe geschaut das ich meinen Friseurtermin von Samstag auf Dienstag vorverlegt bekomme.

Ich habe rechtzeitig reagiert - also ich könnte glatt in die Politik.

Das Friseure wieder auf der Wackelliste stehen würden war mir schnell klar.

So nun muss ich Schluss machen ...

Hurra, Steffi macht mir grad das Haare schön.