Der Lokalkompass - ein tolles Portal oder ein dahinsiechendes Portal? Für die erste Einschätzung plädieren sicherlich einige wenige LK-User mit Tunnelblick, vielleicht auch manche Hauptamtliche, die Wirklichkeit entspricht jedoch eher der zweiten Einschätzung. Zahlreiche Karteileichen, zu bequem, ihren Account löschen zu lassen, haben dem LK längst den Rücken gekehrt. Nicht wenige LK-User sind rausgeschmissen oder rausgemobbt worden. LK-User tauchen auf und genauso schnell wieder ab, gaukeln nolens etwas vor. Der LK hat seine Attraktivität längst verloren. Im Übrigen ist diese auch nie gesteigert worden. Und der Einfluss des LK auf die Realität? Gegenfrage: Welcher Einfluss?

BürgerReporter - hört sich toll an. Aber wer steht dahinter? Und was steht dahinter? Und bei den Moderatoren und Printredakteuren spielten die BürgerReporter - vielleicht am Anfang noch - niemals eine Rolle.Support? Fehlanzeige. Und das Management des LK? Was hat es für den LK erreicht? Mir fällt nichts ein.

Einige treue Schluffen sind immer noch dabei, vielleicht, weil ihnen nichts Besseres einfällt, obwohl - es bröckelt unaufhörlich. Ich zähle mich auch zu den treuen Schluffen trotz zweier zwischenzeitlicher Abmeldungen. Einige wenige Kommentatoren und Kommentatorinnen halten mich - noch. Wie lange? Ich fühle einen Sog.

Womöglich sind andere soziale Medien eine Alternative. Oder soll ich auf eine Erneuerung und Auffrischung des LK hoffen? Inzwischen hoffe ich aber schon arg lange, vielleicht bald zu lange.

Ja, aber ..., mag manch Verantwortlicher einwenden. Ach, hört doch auf, wenn ihr überhaupt mal angefangen habt, muss ich entgegnen. Es ist einfach nur eins: Ein Trauerspiel. Und kommt mir jetzt nicht mit irgendwelchen Zahlen.



Ich gehe jetzt schlafen.