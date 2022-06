Mallorca News:

3:00 Uhr in der Nacht, ein Nachtschwärmer setzt sich in einen Pflanzenkübel des Fanshops des Bierkönigs, lässt die Hosen runter und stuhlt mal kräftig. Die Herumstehenden geben kräftig Applaus und feuern kräftig an. Das ist also die erhoffte Wende am Ballermann? Bei allen Versuchen und Bemühungen die hässliche Fratze des Ballermanns ist und bleibt von Dauer. Der Totalausfall des Jugendlichen ist ja keine Momentaufnahme sondern das pralle Leben und schlimmer als je zuvor.

Absaufen:

Sie sind zurück - doppelt so viele Leute, bedeutet doppelt so viele Asoziale so sagen die Einheimischen.

Unglaublich:

Es scheint als bereite es Vergnügen sich bis zur Besinnungslosigkeit zu betrinken. Es scheint einen Mordsspaß zu bereiten Menschen in bedauernswerten Positionen in sozialen Netzwerken zu posten, Kumpels am Straßenrand liegen zulassen.

Sauerei:

Der Ballermann ist Nachts wie eine Teenie-Zombie-Apokalypse hört man von denen die einst ruhiger abgefeiert haben. Mitunter geht man zum Pinkeln nicht einmal vor die Tür und packt direkt am Tisch des Lokales aus . (Geschehen Im Bierkönig)

Mallorca Zeitung informiert sich Vorort :

Der Schwabe Peter (34) der sich im wahrsten Sinne des Wortes wirklich angepinkelt fühlte und das Lokal verließ macht seinen Entsetzen Luft.

Fassungslos:

Im Flieger geht es schon los Flug FR 226 der Ryanair von Berlin nach Palma. Sechs Jungs erfreuen sich am vorab gekauften Wodka Cola und der Bluetooth-Box. Laute Ballermann Songs dröhnen zum Leid der Rest-Passagiere aus den Reihen. Eine Stewardess traut sich erst am ende des Fluges den völlig abgefüllten Reisenden Paroli zu bieten.

Fazit:

Die Partyzone Ballermann wird ihren Fluch nicht mehr los - ganz Mallorca leidet unter diesem Imageschaden.

Ich kann nur eins sagen...

Niemals auf die Insel im Billigflieger denn da sitzt alles was 3 Tage Komasaufen gebucht hat.

Und überhaupt...

Will ich noch einmal nach Mallorca ?

Unsereins kann zwar wunderbare Orte finden aber im Flieger da sitzen sie alle.

Traurig:

Wo ist der Zauber dieser Insel geblieben? Einer Insel die wir 1973 lieben lernten.

Vorbei...