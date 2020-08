Alles unter Kontrolle in diesen Land?

Ich meine die Sache mit dem Mund-Nasen-Schutz.

Wir beherrschen das wie eine eins?

Wartende vor einer Lokalität:



Alles auf Abstand und Covid-19 vermummt.

Läuft:



Sollte man zumindest annehmen-ich schaue mich um.

Maskensicher:



Ich sehe das was du auch siehst - es soll eine Minderheit sein...

es gibt Maskenverweigerer die unauffällig agieren.

Halbmast:



Sie tragen Ihre Maske auf "Halbmast" - der Virus nimmt bei Ihnen einen Umweg in Kauf- er tritt durch das Kinn in Aktion.

Na, das klingt doch geschützt oder?

Saubär...



Zudem scheint Maskenpflege nicht jedermanns Ding.

Ich sehe gerade das Modell "Eigenbau" das zum säubern aktiv wird.

Schnell einmal das Kinn putzen.

Currywurst futtern mit heruntergezogenen Lappen ist ja auch nicht einfach.

Auch Raucher haben es nicht leicht - Maske herunterziehen Kippe an- Smoke-Alarm.

Wer wird denn gleich in die Luft gehen?

Ich treffe auch noch jemanden Bierlaunig, der Typ trägt sinniger Weise seinen Mundschutz hinten im Nacken.

Okay, saubere Sache ,er ist Kahlköpfig.

Blond:



Seiner blonden Begleitung ein Lob, vorbildlich angelegte Maske .

Sie riskiert sogar das ihr herausgewachsene Haarverlängerung sichtbar wird.

Ihre überlangen Fingernägel mit viel Strass zupfen unruhig am Mund-Nasen-Schutz herum.

Tippe auf Raucherin, aber nee ...

Sie nimmt das Teil ab und legt Lippenstift auf, nun bin ich es die beinahe vor Staunen die Maske auf "Halbmast" hat.

Später:



Von Tisch zu Tisch stänkert das Paar dann noch eine Weile mit einigen Gästen herum.

Sicher bekommt er auf dem Heimweg noch eins auf die Maske sinniere ich.

Ja, das sind sie diese Momente bei denen ich mich Frage....

Ach, egal.

Ich habe längst aufgegeben was die Maskierten und nicht Maskierten angeht.

Aber loswerden musste ich das Ganze hier eben doch.

Es ist ätzend.