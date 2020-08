Was ist dein Hobby oder hast du mehr als nur eins?



Was f├╝r ein Hobby habe ich eigentlich?

Altersbedingt wurden Jeep -Trophy und Veranstaltungen eingestellt.

20 Jahre Jeep-Freude.

Aber irgendwann ist Schluss. 

Die Pokale haben einen Ehrenplatz.

Unterwegs waren wir viel in der Welt.

Auf dem Weg zum Waldhaus.

Kein Strom.

Kein flie├čend Wasser.

Kein Problem, ist ja gewollt.

Kein Strom. Kein flie├čend Wasser. Kein Problem, ist ja gewollt. hochgeladen von Gudrun Wirbitzky

Was vom Hobby geblieben ist der Drang nach

Freiheit, Abenteuer, immer Unterwegs sein.

Nein, nicht nur Pauschalreisen, einfach Aussteigen.

Immer auf der Suche nach dem anderen. 

Kamelreiten bis der PO schmerzt.

hochgeladen von Gudrun Wirbitzky

Abseits ,eben.

(Leider ist zur Zeit wenig m├Âglich)­čî┤

Was kaum einem entgangen ist -ich schreibe und nicht nur hier...

Ich mache eben so meine Geschichten.

Aber nicht weiter sagen. 

Meine Familie nennt das zu viel Flausen im Kopf.

Ich nenne es Hobby.

Au├čergew├Âhnlich?

Ach,was....

Ich fahr doch nur.

Ach,was.... Ich fahr doch nur. hochgeladen von Gudrun Wirbitzky

Immer am Ball bleiben:

Fu├čball finde ich klasse - obwohl ich da oft nur Bahnhof verstehe.┬á

Aber ich tobe und schreie immer f├╝r den richtigen Verein.

Lust auf Fu├čball ÔÜŻ ist ja auch ausgebremst und so muss man neue Wege gehen.┬á

Zum Verein und Promi treffen.

Michael Wurst im Arm.

Michael Wurst im Arm. hochgeladen von Gudrun Wirbitzky

Rad fahren, Natur erkunden, Abenteuer im eigenen Land, in der Heimat erleben.­čÜ▓­čÜ▓

Tats├Ąchlich ist Reisen aber unser gr├Â├čtes Hobby und was m├Âglich ist wird m├Âglich gemacht.

Nat├╝rlich mit viel Abstand versteht sich.

Das ist ....

War...

Herrlich.

War... Herrlich. hochgeladen von Gudrun Wirbitzky

Die verbleibende Zeit unseres Rest - Leben sollte uns noch etwas Gelegenheit geben unser Hobby zu erleben. 

Nun aber los....

Was ist dein Hobby?

Mach wieder mit bei unserer Corona - Frustrunde unter B├╝rgerReportern .

Natürlich gibt es wieder etwas zu gewinnen. 

Unsere kleine Runde startet:

Beginn:

Sofort. 

Preise:

Drei oder mehr...

Schluss:

1.September. 

Und nat├╝rlich ben├Âtige ich etwas Zeit zum versenden.┬á

Nun aber los ...

Danke, an meine Brief und M├╝cken Sponsoren Luzie und Franz. ­čĹŹ­čśů

Viel Spa├č...

Hoffentlich seid ihr wieder dabei.

Ich freue mich auf euch.