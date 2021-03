So geht es mir in dieser besonderen Zeit und manchmal macht Rizinus zufrieden :)

1. An welchem Ort verbringe ich die meiste Zeit zu Hause (wenn ich wach bin)?

Ich hab das noch nie mit einer Eieruhr gemessen, aber gern und viel sitze ich in einem Ohrensessel. Der eignet sich zu allerhand: Einen leckeren Kaffee, ein Glas Wein, ein gutes Buch, Fingernagelpflege, TV schauen, Kontakte über WhatsApp und Co. Manchmal kuschle ich mich dabei in eine Decke ein und fühle mich sauwohl.

2. Welcher Gegenstand ist mir während des Lockdowns besonders ans Herz gewachsen?

Rizinusöl!. Da Augenbraunpflege durch einen Frisör erst mal nicht möglich waren, da ist das ganze durch Rizinusöl in Form und Farbfrische zu bringen.

3.Das hängt mir mittlerweile richtig zum Hals heraus.

Da möchte ich an dieser Stelle nicht näher drauf eingehen, es ist aber ein Minister.

4. Das mache ich in der Regel, wenn ich gerade nicht zu Hause bin.

Ich schütze mich vor einer Infektion , so gut ich kann

5. Das kann ruhig auch so bleiben, wenn der "Lockdown" wieder vorbei ist.

Meine Verhältnis zu Konsum hat sich verändert. Vieles ist nicht mehr so wichtig wie vor der Pandemie. Das würde ich gern in die Zeit „danach“ rüber retten.