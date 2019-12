Mit Wehmut denke ich an das Weihnachtsfest 2015 zurück. Ich bin Jahrgang 1954 und verbrachte als Kind selbstverständlich glückliche Festtage bei meinen Eltern und am zweiten Weihnachtstag bei meinen Großeltern. Aber das Jahr 2015 fiel besonders positiv aus dem Rahmen.

Zu diesem Zeitpunkt war ich überaus glücklich mit meiner fast gleichaltrigen Freundin, die ein schweres Schicksal hatte und der ich bereits 2013 aus großer Not helfen konnte. Im Laufe der Jahre wuchs unsere Freundschaft und Zuneigung immer mehr. Wir feierten bereits 2013 und 2014 schon am Heiligenabend zusammen und es gab eine gegenseitige Bescherung.

Aber das Jahr 2015 war etwas ganz Besonderes. Als hätte der "Wettergott" unsere herzliche Beziehung geahnt, bescherte er uns herrlich mildes sonniges Wetter (bis 18 Grad!) am Heiligen Abend. Obwohl ich keine Konfession habe und auch der Kirche skeptisch gegenüber stehe, ging ich mit meiner Freundin zu einem Gottesdienst in die Matthäuskirche in Bochum-Weitmar. Es war wie im Märchen, die Weihnachtsgeschichte rührte uns sehr. Als wir aus der Kirche kamen, sahen wir blühende Kirschbäume! Dieses seltene Naturereignis passt deutlich besser zum Sinn des Weihnachtsfestes als Schnee. In einem Weihnachtslied heißt es z.B. "Es ist ein Ros`entsprungen…"

Im Übrigen sollen der Sage nach Hirten auf dem Felde die Botschaft von der Geburt Jesus von einem Engel erhalten haben. Wenn Schafe draußen weiden, kann kein Schnee liegen. Zudem ist Schneefall in der Region Bethlehem so gut wie unbekannt.

So traumhaft wie der gemeinsame Kirchenbesuch war auch der anschließende Abend bei meiner Freundin, die mich zudem fürstlich beschenkte.

Heute, 2019, bin ich leider wieder allein. Die herzliche Freundschaft zerbrach durch eine schwere Krankheit meiner Freundin. Sie litt zuletzt unter Wahnvorstellungen und ließ auch keine Hilfe zu. Trotzdem wünsche ich von ganzem Herzen, dass es dieser Frau zwischenzeitlich wieder besser geht.

Ich freue mich auch riesig, dass ich sowohl heute als auch am zweiten Weihnachtstag bei Freunden eingeladen bin.