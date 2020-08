Heute war mir beim Staubwischen im Bücherregal mein Poesie-Album in die Hände gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes.

Es war nach ganz hinten gerutscht und beim Ausräumen des Faches hielt ich es plötzlich in den Händen.

Ach wie nett, dachte ich, dich gibt es ja auch noch. Lass mal schauen, wer mir was damals so mit auf den Lebens-Weg geben wollte.

Die Einträge von der Familie finde ich sehr emotional, dagegen den Eintrag von meiner Jugendliebe „Siggi“ so was von typisch für ihn. Wie hat er meine Verliebtheit doch damals ignoriert und einfach nicht kapiert, dass ich doch seine Freundin sein wollte.

hochgeladen von Hildegard Grygierek

Tja .. seufz .. das waren noch Zeiten. In der Schulklasse wurde es mucksmäuschenstill wenn der Lehrer das Klassenzimmer betrat.

Ich erinnere mich, wie aufgeregt ich immer war, wenn ich an die Tafel musste. Knallrot stand mir die Aufgeregtheit ins Gesicht geschrieben, was ich als Kind schrecklich peinlich fand.

Mein Lieblingsfach war „Hauswirtschaftsunterricht“. Ich kochte und backte so gerne, was auch heute noch der Fall ist.

Na ja .. zu den betenden Händen möchte ich noch anmerken, dass die mein Vater gemalt hat. Er war Hobbymaler und seine Gemälde aus der Bergmannszeit haben seinerzeit großen Anklang gefunden. Etliche hat er entweder verschenkt, an gute Freunde, oder aber er hat sie verkauft. Er liebte es aber auch, historische Gebäude und Bauwerke zu malen.

hochgeladen von Hildegard Grygierek

Wäre schön, wenn der eine oder andere Leser auch noch einen Spruch aus seinem Poesie-Album auf Lager hätte. Der Kommentarbereich freut sich .. und ich auch 😊