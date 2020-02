Letztes Jahr im Oktober

in Bochum bei den

FRONZONIS

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Ein toller Haus und Hoftrödelmarkt

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Wie schnell die Monate vergangen sind...

mir ist, als wäre es erst gestern gewesen, dass ich in Bochum bei den

Fronzonis auf dem Haus- und Garagen-Trödelmarkt war!

Was gab es da für Schätze zu kaufen und zu bestaunen!!!

Ich hatte insgesamt an 2 Tagen reichlich zugeschlagen!

Gestern Abend...

habe ich dann für mich ein Herziges ♥ Abendessen zubereitet!

Und so herzig präsentiert schmeckte der Salat besonders gut!

Dickes Dankeschön mit Bussi und Umarmung an "de Jungs"!

Gestern habe ich mehr als sonst an euch gedacht + gelacht!

Die schöne Herzschale dazu hatte ich im Oktober letztes Jahr

bei Guido und Wolfgang erstanden! Spottbillig und 1 A; wie neu!

Ein Dankeschön aus Düsseldorf nach Bochum kommt hier von Bruni ♥

*Demnächst zeige ich weitere Schätzchen!!!

**Fotos im Beitrag auch von Gudrun und Wolfgang!