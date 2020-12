In schwierigen Zeiten muss man das "Besondere" suchen. Wunderbare Augenblicke zaubern-wann immer es geht. Corona zwingt uns alle Abstand zu halten und möglichst wenig Kontakte zu haben.

Der erste Weihnachtstag:

Ein Dinner zu dritt kann zu einem Erlebnis werden . Da ich zur Zeit eh nicht so fit bin hat BürgerReporter, Freund und unmittelbarer Nachbar Wolfgang , zum Essen eingeladen. Ein kreativer Spitzenkoch der seinen Beruf wirklich liebt.

Was soll ich sagen ?

Danke Wolfgang.❤

Wer sagt denn das Weihnachten nicht ruhig und besinnlich sein kann.

Wunderschön gestaltet dieser Abend.