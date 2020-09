Das jüngste Verbrechen einer Mutter in Solingen, die ihre Kinder getötet hat, sorgt für Entsetzen überall. Eine 27-Jährige soll in Solingen fünf ihrer Kinder getötet haben. Das jüngste war erst anderthalb. Nur der älteste Bruder (11) hat noch überlebt. Anschließend wollte sich die Mutter selbst umbringen, in dem sie sich vor einen Zug im Düsseldorfer Hauptbahnhof geworfen hatte. Zuvor war sie mit ihrem ältesten Sohn gemeinsam nach Düsseldorf gefahren. Der Sohn überlebte, weil er von Düsseldorf in einem anderen Zug nach Mönchengladbach zu seiner Großmutter fuhr.

Fünf unschuldige Kinder im Alter von 8, 6, 3, 2 Jahre und fast noch ein Baby mit einem Jahr, mussten durch eine Wahnsinnstat ihrer eigenen Mutter sterben! Ich spreche allen Angehörigen ihrer Familie und allen Verwandten sowie Freunden mein tiefstes Beileid aus.

Selbstverständlich muss die Mutter, die ihren Selbstmordversuch schwerverletzt überlebte, rechtlich zur Rechenschaft gezogen werden. Die Frage ist, warum diese Frau solch eine schreckliche Tat begehen konnte. Eine vorsätzliche Handlung ist sehr unwahrscheinlich, denn welche Mutter bringt bewusst ihre eigenen Kinder um? Vielleicht war es eine Tat im Affekt aufgrund einer Überforderung oder diese Mutter war geistig verwirrt.

Bei Vorsatz ist die Höchststrafe nach dem StGB auszusprechen, in den anderen Fällen muss diese Frau in die geschlossene Psychiatrie. Mit Sicherheit kann hier ein politischer Hintergrund ausgeschlossen werden. Welche Rolle spielt der Vater, mit dem die Polizei Kontakt aufnahm?

Unabhängig davon muss es viel mehr Beratung für die Familienplanung sowie Betreuung für Mütter oder Väter mit psychischen Störungen geben!