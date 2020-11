Nimm mich mit schrie er, nimm mich mit.

Nee, flüsterte ich.

Du bist so ein so "Großer".

Mit glänzenden Augen stand ich vor einem wunderschönen Baum.

Um mich herum kopfschüttelnd oder grinsende Menschen.

Klar, wer redet schon mit einer Tanne.

Ich mach das ....

"Eintüten" hörte ich plötzlich hinter mir?

Wir liefern auch - flüsterte eine mir unbekannte Stimme .

Nee....

Eine Handbreit kleiner vielleicht ?

Diese Stimme kam direkt aus einem Wald voller Bäume und gehörte natürlich einem Verkäufer des Gartencenters.

Noch immer gingen meine Blicke zu diesem Prachtstück von Baum.

Schon sah ich ihn weihnachtlich geschmückt vor mir stehen.

Okay, wir nehmen ihn, hörte ich eine weitere flüsterte Stimme.

War ich das etwa?

Ich glaub ich bin ...

Ach, egal:

In den nächsten Tagen beginnt der Märchenwald auf der Terrasse .

Kleiner Weihnachtsmarkt Ersatz, warum nicht.

Dann Eierpunsch nach Art des Hauses zu zweit am späten Abend auch schön.

Der Weihnachtsbaum:

Am Heiligen Abend wird er geschmückt im Raum stehen .

Unser Weihnachtswunsch:

Corona würde endlich besiegt sein.

Dann heißt es an Menschen denken, bisschen Freude schenken.

Vorher ist kein Weihnachten.

"Basta".

Übrigens:

🎄 Weihnachten fällt nicht aus es ist nur anders.