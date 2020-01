Es war wieder mal an der Zeit, im Vitrinen-Schrank Staub zu putzen.

Oma´s Kaffeekanne war doch schon ziemlich verstaubt - und so auch der Rest des wunderschönen Services (was davon noch übrig geblieben ist), welches ich schon seit Jahren in Ehren halte.

Mama erzählte mir einmal, dass Oma sich dieses Blümchen-Service der Marke "Arzberg" seinerzeit quasi vom Mund absparte.

Bei mir steht es sicher unter Verschluss und da bleibt es auch, bis ans Ende meiner Tage.