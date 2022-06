Sicher erinnert sich der eine oder andere an Michel aus Lönneberga die Kinderbuch-Romanfigur von Astrid Lingren. Die Geschichten um seine Person wurden ab 1963 veröffentlicht und Anfang der 70er verfilmt. Ich erinnere mich gerne an die zahlreichen Streiche des Blondschopfes der ein ganzes Dorf in Atem hielt. Der fünfjährige Michel Svensson lebte mit Eltern, seiner kleinen Schwester Ida, dem Knecht Alfred und den Mägden Lina und Krösa-Maja auf den Katthult-Hof in Lönneberga in einem kleinen Dorf in Südschweden. Michel ist eigentlich ein netter, hilfsbereiter Junge, aber andererseits hat er ziemlich viel Unsinn im Kopf, und selbst wenn er niemanden einen Streich spielen wollte, ging alles schief.

Warum erzähle ich euch das?

So ein Prachtexemplar wohnte in den letzten Tagen ganz in unserer Nähe. Oskar, hieß das Früchtchen und er war samt großer Familie angereist um Ferien zu machen.

Urlaub:

Nachdem Oskar sich eingelebt hatte wurde ihm doch mächtig langweilig und er tauchte im Pool umher um den Stöpsel der großen Badewanne zu suchen-das Wasser abzulassen war sein Ziel. Nach zwei Tagen gab er auf, warum auch immer.

Seine neueste Entdeckung galt den Liegen am Pool da Urlauber diese gerne mit ihren Handtüchern reservierten. Das animierte den kleinen Kerl doch gleich diese untereinander zu tauschen. Das war ein Mordsspaß für den kleinen Gesellen und die ratlosen Gesichter einiger Leute zu beobachten gefiel auch mir.

Oskar konnte aber auch charmant sein - nach der Handtuchaktion legte er üppige Blumensträuße vor jedes Appartement. Sehr zum Leidwesen des Gärtners der Hotel Anlage denn die herrlich blühenden Büsche rund ums Haus sahen nach dieser Aktion gerupft aus wie die Hühner. Auch der Orangen und Zitronenbaum hatte nur noch Früchte hoch in der Spitze. Was Oskar erreichen konnte war längst gepflückt. Ich weiß nicht was der kleine Kerl noch so drauf hatte ich denke die Liste wird lang sein. Einmal sah ich ihn am Boulevard mit einem Strohhut in dem sich einiges an Geld ansammelte denn Oskar sang mit fester Stimme "Malle ist nur einmal im Jahr". Oskar wusste auch wie man zu einem kräftigen Frühstück kam ohne einen Cent dafür zu zahlen. Während seine Familie das Bütterchen in der Ferienwohnung zu sich nahm - sah man Oskar am Frühstücksbüffet das natürlich in der Regel über die Buchung bezahlt wurde. Der clevere Bursche reihte sich einfach in den Strom der Hungrigen ein. Brav bat er an einen Tisch mit sitzen zu dürfen bis angeblich seine Eltern kamen. Woher Ich das weiß?

Oskar ist abgereist :

Seine diversen Streiche erzählte er mir weil ich keine Petzte sei.

Richtig:

Der eine oder andere Ausflug von ihm war mir nicht entgangen und ich habe geschwiegen.

Mir taten seine Eltern leid - den halben Urlaub verbrachten sie damit ihren Schelm zu suchen.

Die Abreise:

Und während seine Mutter zum tausendsten Mal den Namen "Oskar" schreit...

steigt der kesse Achtjährige grinsend in den Transferbus und ruft mir zu...

Nächste Jahr, gleiche Zeit, bist du wieder da?

Das ist de Moment wo ich mich vor Lachen schüttle und ich denke...

Der Bursche wird es weit bringen im Leben.

Anmerkung:

Oskar, die in der prallen Sonne liegende Praline vor unserer Ferienwohnung sah aus als hätte ein Hund...

War das Absicht?

Liebe Leser*innen.

Oskar gab es wirklich - seine Streiche auch. Allerdings habe ich sie etwas ausgeschmückt. Ich bitte um Vergebung.

Mir war einfach wieder nach einer fröhlichen Geschichte.