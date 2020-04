Gründonnerstag und Karsamstag waren ja schon immer Chaostage im

Lebensmittel - Einzelhandel.

Wegen der Coronavirus - Krise appellieren Discounter an ihre Kunden ,die

Einkäufe frühzeitig zu tätigen.

Erledigt:

Vorrausschauend Einkaufen ist bei uns längst erledigt.

Diszipliniert anstehen mussten wir auch nicht.

Morgens um 7:00 Uhr ist die Welt ja noch in Ordnung.

Vorsicht ist eh geboten - wir alle sind gerade daheim und

nicht unterwegs.

Eigentlich:

Nach den Hamsterkäufen der letzten Wochen müssten die meisten

eh alles zu Hause haben.

An dieser Stelle:

Ein Dankeschön an alle Leutchen die im Handel arbeiten und am

limed sind mit ihren Kräften.

Solidarität ist angesagt ....

machen wir.

Im Handel wurde "Großartiges" geleistet.

Mein Einkaufswagen ist frei.

Habe fertig:

Es ist Dienstag und....

es ist eingekauft.