Prickelnd geht's zu Silvester in den Bochumer Lokalen .

Nein, nicht 2020.

Davon können wir nur Träumen.

Da sind wir dabei.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky



Was um Mitternacht im Glas perlt sind zwar Sekt, Prosecco oder Champagner aber Bochum ruht in sich. Der Kreis der Feiernden ist fast ein Dinner for One .

Prickelndes 2021

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Im TV läuft gerade wieder in Dauerschleife was uns Jahr für Jahr präsentiert wird - Miss Sophie und ihr Butler.

Die beiden sind allerdings 2020 um eine Pointe reicher.

Wir sind "James" im Abschluss eines Corona- Jahres.



Es gibt eben Traditionen, denen kann auch eine Corona-Pandemie nichts anhaben. Seit 1972 gehört "Dinner for One2 ins Wohnzimmer. Am Silvestertag 2020 sehe ich plötzlich um mich und denke ,irgendwie gleicht der heutige Abend dem von Miss Sophie und ihrem Butler James, nur das legendäre Tigerfell ist nicht im Weg.

Das wäre es.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Das Buffet ist üppig die Getränke vorhanden - doch eines fehlt.

Kleinigkeiten.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Menschen und ihre Umarmungen.

Im letzten Jahr war das noch anders ...

Ein Feuerwerk überschäumender Freude mit tausend Ideen und Wünschen für 2020.

In diesem Jahr blieben sie aus unsere Träume für das kommende Jahr.

Wir hoffen auf einen Impfstoff der uns ein Stück unseres Lebens zurück gibt.

Das wir keine Menschen mehr an Covid-19 verlieren.

Ein verrücktes Silvester 2019 :

Foto:

Peter.

Bearbeitet von Bruni :

Schelmisches Lachen.

Foto: Peter. Bearbeitet von Bruni : Schelmisches Lachen. hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Traurige Gespräche gab es an diesem Abend immer wieder.

Aber auch viele die voller Hoffnung waren und Mut machten.

2020/2021 das einzige Feuerwerk.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Silvester 2020:

Das es trotzdem ein schöner Abend wurde muss aber dennoch gesagt werden.

Etwas nachdenklicher ,ruhiger aber ganz besonderer Start in 2021.