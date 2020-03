Probieren und Informieren edler Weine in der Jahrhunderthalle in Bochum.

Wann?

Freitag 06.03.2020 :15:00 -21:00 Uhr

Samstag 07.03.2020:13:00-20:00 Uhr

Sonntag 08.03.2020:12:00-18:00 Uhr

Eintritt: 15 Euro

Probieren inclusive.

Winzer und Weingenießer in Bochum - das ist ein Treffen der besonderen Art .

Neue Jahrgänge und gereifte edle Tropfen probieren-das ist etwas worauf der Weinfreund sich das ganze Jahr freut.

2019:

Rheinpfalzweine lockten schon im letzten Jahr 6000 Besucher an.

Unumstritten ist das Thema Wein eine der spannendsten Passionen,

mit dem man sich gerne und auch öfter einmal beschäftigt.

Die Weinmesse in Bochum ist inzwischen der Treffpunkt für den privaten

Weinfreund und Genießer.

Die zahlreichen Aussteller des Bochumer Wein - Events bieten ein großes und

breit gefächertes Angebot in allen Preis und Qualitäts-Stufen.

Das Genusserlebniss in Bochum endet am heutigen Sonntag.

Also...

wacker hin oder für nächstes Jahr schon im Terminer notieren.

Wenn es wieder heißt...

Weinmesse in der Jahrhunderthalle.

Du bist (w)eingeladen.🥂🍷🧈