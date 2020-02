Allen Radio-Sendern meinen Allerherzlichsten Glückwunsch zum Weltradiotag – mit Ausnahme von Radio Bochum. Der einstige 98.5air bringt mich mit seinen 5 Songs am Sendetag echt mitunter auf 100, von daher nur eine ganz kleine Gratulation zum „Hörer-Telefon“ (Blitzer-Aktion).

Tja – was feiern wir eigentlich, wenn alle Welt vom Welt-Radio-Tag 2020 spricht? Zuerst einmal sei gesagt, oder erwähnt, dass die UNESCO es war, die den 13. Februar im Jahre 2012 zum Welttag des Radios erklärt hat.

Wer sich mit mir und bestimmt sehr sehr vielen Hörern über diese Erfindung freut, darf heute und die ganze Nacht durch sein Radiogerät laufen lassen. Den Nachbarn wird’s freu´n, wenn alle im Hause in Stimmung sowie im Einklang sind …

Was gibt es noch über das Radio zu verraten .. hmmm … vielleicht, dass der regelmäßige Programmbetrieb im Oktober 1923 startete und bis heute am Start geblieben ist.



Also ich finde Radio toll und wüsste nicht, was ich „ohne“ machen würde. Mit Ausnahme des Radioweckers … den würde ich am liebsten an die Wand pfeffern.

Lach - Spaß beiseite, das Radio, egal ob auf dem Klo oder anderswo, ist aus meinem Leben nicht wegzudenken.

Als Autoradio eignet es sich wunderbar für die Stauansage – darüber hinaus berichtet der Polizei-Hörfunk stets suverän über den Ernst der Verkehrslage.

Erst neulich verfolgte ich eine Radio-Durchsage der Hörfunk-Polizei, wo es um ein gestohlenes Kofferradio, einen Radiorecorder und ein Aufziehradio ging.

Ferner soll ein polizeibekannter Radioaktiver einen Radioansager zum Radiokontakan den Radioapparat gezwungen haben, wobei der durchgeführte Radiojodtest in der Radiostation im Nachhinein eindeutig eine Radiochemistry angezeigt hat, was radiographisch zur Folge hat, dass kein Weg an einer Radiotherapy im Radiothorium vorbeiführt.

Hört-hört, Leute, so vielseitig und interessant kann Rundfunk sein, wenn man sein Radio auf Empfang stellt und nicht auf stumm.