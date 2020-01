Ratten:

Sie tummeln sich nicht erst seit gestern am Bochumer

Hauptbahnhof.

Dem Fußgänger begegnen die Pelztiere in der Dämmerung zwischen

Buddenbergplatz und Bahnunterführung in Scharen.

Ihr gedeckter Tisch:

Sechs Meter Müllcontainer der USB und mehrere Müllcontainer der

Bahn, ( hinter verschlossenen Toren) Essensreste vom Wochenmarkt ,da lässt es sich leben.

Schon einmal gesehen wie ca.30 Ratten in der Nacht gemächlich am

Südausgang des HBF herumspazieren ?

Wie Ratten um die Geschäfte des Bahnhofes streichen?

Riecht ja herrlich nach Backwaren.

Sie tummeln sich ohne Eile und begegnen den Reisenden,den Pendlern

beinahe überall.

Sie liegen neben Nichtsesshaften als wäre es das selbstverständlichste der

Welt.

Ein vermehrtes Aufkommen lässt die Stadt jetzt handeln,lese ich.

Über 300 anlassbezogene Ortsbegehungen hat das Gesundheitsamt nach

Hinweisen im letzten Jahr unternommen.

Zur Zeit werden am Bochumer Hauptbahnhof Köder ausgelegt um die

Rattenplage einzudämmen.

Aber Vorsorge treffen wäre auch nicht schlecht.

Der zweimal stattfindende Wochenmarkt hinterlässt Spuren.

Und eine Blitzreinigung wäre von Vorteil.

Und zwar Nass.

Wochenmarkt:

Am Tag danach finden sich immer noch einige beste Reste für die Nager.

Wir wissen:

,,Grundsätzlich treten Ratten überall dort auf,wo sie Nahrungsmittel finden".

Nun,Ratten sie sind überall ,aber in so großen Gruppen sah ich sie bei einen

abendlichen Spaziergang noch nie.

Zeit zu handeln ...

Oder?