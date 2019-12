Bestimmt lebe ich hinterm Mond mit meiner Ansicht, vor den Feiertagen nochmal „Hausputz“ zu veranstalten, sprich „Weihnachtsputz“.

Großräumig umschrieben meine ich damit meine Angewohnheit, alles (Wischer, Lederlappen etc.) nochmal so richtig in Angriff nehmen zu „müssen“.

Wie auch immer – ich habe fertig!

Fensterscheiben sind blitze-blank, Ordnung herrscht im Küchen-Schrank.

Alle Fußböden hab ich durch gewischt, Katzenspielzeug aus den Ecken gefischt.

Die Swarovski- Figürchen erstrahlen im Licht, auch die Fliesen im Bad üben nicht Verzicht.



Nun gut, will ich mir hier aber nicht noch mehr zusammen dichten. Kann sich ja jeder selbst s-einen Reim draus machen ..

Und – wie sieht es bei Euch aus? Vielmehr – habt ihr auch so einen Fimmel und werdet so richtig schön putzteufelswild vor den Feiertagen? Okay – ich dachte ja nur, ich könnte mal nachfragen ..