Ein richtig grauer Tag im November, der mich schon beim Aufstehen noch müder machte. Die Nacht halb durchgewacht ,weil so viele Dinge durch meinen Kopf wollten. Schlaftrunken gehe ich zum Fenster, leichter Nebel versperrt mir den Blick auf unser Gärtchen. Der feine Regen malt wie wild Pünktchen auf die angelaufenen Scheiben. ,,Mistwetter ", murmelte ich vor mich hin. Schnell noch die Milch vom Herd ,doch das hätte ich dann doch lieber gelassen. Denn zischend rast sie soeben über den Rand des Topfes und lässt meine Küche übel aussehen. Just schellt es in diesem Moment - am liebsten hätte ich die Tür nicht geöffnet- denn hier stand jemand ,der mir meine Vergangenheit stehlen würde. Augen zu und durch. Unsere Essgruppe aus der Gründerzeit würde uns verlassen, weil sie nicht nur sperrig im Raum wirkte ,sondern unsere Familie immer kleiner statt größer wurde. Als wenn das nicht traurig genug wäre. Da gehen dahin : der Tisch, die Stühle, die Lebensbegleiter - ein großes Stück Vergangenheit in guten und in schlechten Zeiten. Genau wie der Herd, der nur noch als Deko diente und schon vor Jahren bei uns auszog . Alles verladen ,ruft mir der Käufer noch zu .Er, mit dem großem Bauernhaus und großer Familie, war über meine Anzeige gestolpert: Essgruppe ,Gründerzeit, nur in gute Hände zu geben. Nun noch ein kurzes Winken ,und fort ist ein Stück Familientradition. Ein Tischritual am Ende ? Ich werde zur gnadenlosen Melancholikerin ,die plötzlich all ihre Lieben, die von uns gingen ,fröhlich am Tisch sitzen sieht. Plötzlich fällt es mir wieder ein, das Familienrezept aus alten Zeiten. Es liegt in der Erinnerungskiste für ... ach, was weiß ich.

Nun werde ich einkaufen gehen .Erst vor tagen hatte ich beim Händler Steckrüben gesehen. Als das ,,Bochumer Rübchen" fertiggestellt ist, lächele ich etwas zaghaft. Da hat mir die Familie meines Mannes etwas eingelöffelt - ein Rezept ,das aus Notzeiten stammt. Auch wenn das Ritual nicht mehr den gleichen Tisch hat - es bleibt.

Wunderbare Geschichten und Rezepte - Traditionen &Rituale erschienen im Klar -Text Verlag

Erste Auflage : November 2018

TITEL :

IM POTT BEI TISCH .

