Aldi Märkte in Bochum :

Dicht an dicht standen die Menschen am heutigen Samstag an den Aldi -Märkten in Bochum.

Es gab den Corona -Selbsttest zu ergattern. Wie ich aus erster Quelle erfuhr mancher kam vergeblich.

Der Preis war heiß :

5 x Testen 25 Euro. Hoffentlich gerät nicht manch einer In Panik wenn er am Wochenende seinen Test macht und bis Montag eben diese Panik schiebt weil ....

Bedenklich:

Hoffentlich werden jetzt nicht Corona -Test - Partys gefeiert.

Kann ja nichts passieren mit Vorher - Nachher Test oder?

Experten warnen ja schon vor vermeintlicher Sicherheit und nicht zu unrecht ,oder?