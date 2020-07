Ein Schüler aus Herne ,(15) ist nach einem Übergriff auf ein Mädchen (14) vom Bochumer Landgericht zu zwei Jahren Jugendhaft auf Bewährung plus vierwöchigen Dauerarrest verurteilt.

(Warum eigentlich nur Bewährung)

Der Cousin (13) natürlich Strafunmündig.

Na,klasse.

Nach einem Trinkgelage

wurden sexuelle Handlungen an der Volltrunkenen ausgeführt.

Dem Opfer soll zwangsweise Wodka zugeführt worden sein.

Trinkgelage?

Wann fängt man denn heute an zu "Spritten"?

Und wer verkauft den Kids denn Alkohol?

Der Verkäufer gehört auch bestraft.

Oder?